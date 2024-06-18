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最終値下　美品　完売品　bibiy チュールビスチェ
商品番号 V58817623159
商品名

最終値下　美品　完売品　bibiy チュールビスチェ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックこちらで2回着用の物もお譲りいただいたのですが、似合わなかった為泣く泣く出品いたします。定価11000円くらいのものになります。圧縮しての発送となります。必ず自己紹介はお読みください。こちらは即購入OKです。よろしくお願いします。
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