バーバリーロンドン　ワンピース　ドレス　ノバチェック　シルク100　カシュクール

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アパレルや小物も多数出品中♡ #ななののレディースアパレルバーバリーロンドンのミモレ丈ワンピースです。バーバリーの象徴であるメガチェックが全身に施された、高級感溢れるデザインです。シルク100%の柔らかで、しっとりした生地で羽のように軽い着心地です。◇アイテムBURBERRYLONDONバーバリーロンドンバーバリーロンドン ワンピース ドレス カシュクール フレア Aライン ロング ミモレ丈 ノバチェック フルノバチェック メガチェック 豹柄 ヒョウ柄 レオパード 総柄 シルク 絹 38 M某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。◇サイズ表記38（M相当）身幅43総丈95平置きサイズ計測(単位cm)誤差はお許しください。着画はお断りさせて下さい。◇状態目立ったシミや汚れはないと思います。気持ちよくご着用いただけます✨◇カラーグレージュ◇機能性バッグファスナー◇素材表地 シルク100%裏地 キュプラ100%◇配送防水対策をした上での簡易包装で発送致します。皆様のご購入をお待ちしております⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ230708-0935-2