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FURLA フルラ　パイパー　ショルダーバッグ　グレージュ
商品番号 S18594144374
商品名

FURLA フルラ　パイパー　ショルダーバッグ　グレージュ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,130 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！コメントなし即購入歓迎です◎◇商品説明◇ブランドFURLAフルラ　パイパー　ショルダーバッグ　グレージュ◇カラーグレージュ◇サイズ（約cm）タテ：22.5cmヨコ：28cmマチ：13cmハンドル:28cmショルダー全長:92cm(調節可能)※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。◇状態目立った傷や汚れもなくまだまだ快適にお使いいただける商品です◎◇購入先購入先リサイクルショップオンラインストアブランドオークション古物市場など◇配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♪No.573
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