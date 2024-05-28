【展示品級✨】ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユ サラ 新型



良品】ルイヴィトン ポルトフォイユ サラ 新型 ダミエ アズール 長財布 ...



ルイヴィトン 新型ポルトフォイユサラ ダミエ エベヌ 長財布 g22-



✨極上美品✨新型 ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユ サラ 長財布 ...



✨新型✨《超極美品》 ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユ サラ 長 ...



お待たせ! 今ならほぼ即納！ 極美品✨ルイヴィトン 極美品☆ヴィトン ...



極美品✨ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユサラ 新型 ローズバレ ...



LOUIS VUITTON - 超美品 新型 ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユ ...



超美品☆ヴィトン ダミエ 【ポルトフォイユ・サラ 新型】長財布 ...



超美品☆ヴィトン ダミエ 【ポルトフォイユ・サラ 新型】長財布☆C14 ...



良品】ルイヴィトン ポルトフォイユ サラ 新型 ダミエ アズール 長財布 ...



超美品☆ヴィトン ダミエ 【ポルトフォイユ・サラ 新型】長財布 ...



☆ルイヴィトン☆ ダミエ 長財布 新型 ポルトフォイユ サラ D18 【福袋 ...



LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユ・サラ 新型 N63209 ...



✨極美品✨ ルイヴィトン ダミエ 新型 ポルトフォイユ サラ 長財布 ...



LOUIS VUITTON - 超美品 新型 ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユ ...

値下げ交渉、大歓迎‼️【フォロー割引】もありますので、気になる商品がありましたらいいねとともにフォローするとお買い得価格で購入できます✨【展示品級✨】ルイヴィトンダミエポルトフォイユサラ新型長財布❇️購入元❇️AACD日本流通自主管理協会加盟店、ecoringやAUCNETなどの業者オークションで購入しています。⭐️商品詳細⭐️【サイズ】Ｗ19cm×Ｈ10.5cm×Ｄ2.5cm【シリアル】写真参照【仕様】 カードポケットx16 フリーポケットx3 お札入れ×2 ファスナー小銭入れx1【製造国】madeinSpain【付属品】なし【管理番号】206001125⚠️専門家による鑑定済みの【正規品】です。⭐️商品の状態⭐️革の張り良好✨目立つ傷や汚れなし✨型崩れなし✨色あせなし✨色焼けなし✨革のスレなし✨糸のほつれ、糸飛びなし✨ファスナー開閉もスムーズ✨気になるような欠点が見当たらない大変キレイな状態です❣️ごく僅かな使用感も普段使いとしてほとんど気になりません♪収納も多くて整理整頓がラクチン❣️使いたいカード類もすぐに取り出せるので今よりスマートにお会計♪お手元に届いたその日から、気持ちよく＆末長くお使い頂けます✨◎飽きが来ない洗練されたデザイン◎使いやすくて丈夫で長持ち◎持っているだけでちょっとした優越感◎値崩れすることが少ない◎相場が上がってて資産価値が高い使い続けて使用感が出てきても価値が落ちにくいので高値で売却可能♪ルイヴィトンのお財布を一度使ったらもう手放せなくなります❣️このコンディションでこのお値段‼️✔︎送料無料✨✔最短当日中に発送✨✔気に入らなければ返品OK✨（条件あり）この状態\u0026この価格ではほぼ手に入りません‼️【1点限りの大特価】につき、早い者勝ちです❣️気になることがあれば、気軽にコメントくださいませ‼️#ケイのブランド商品リスト素材···本革カラー···ブラウン柄・デザイン···チェック財布形···長財布