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★新品★ ケイトスペード ハンドバッグ ショルダーバッグ ノット ホワイト
商品番号 W78036435157
商品名

★新品★ ケイトスペード ハンドバッグ ショルダーバッグ ノット ホワイト
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 5,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年の7月に高島屋で購入しましたが、使う機会がないため出品します。汚れ等一切なく超美品です。※正規販売店証明書付◼︎購入価格：約6万◼︎カラー：MILKGLASSホワイトとベージュの間のような、使いやすいカラーです◼︎商品説明スタイリッシュな雰囲気を醸す台形のハンドバッグ。さまざまな着こなしに馴染みやすいベーシックなカラーを採用しました。手持ちと肩掛けで使い分けできる2WAYスタイル。程よい底マチを備えており、収納力も十分です。◼︎サイズ約横上部22.5cm/下部27cm×縦20.5cm×幅11cm、持ち手の長さ：約34cm、ショルダーの長さ：約113-127cm（斜めがけ可）、ピッチ幅：3cm◼︎重量：約700g◼︎素材：レザー◼︎品質開閉種別：フック/内部様式：スナップ式ポケット×1外部様式：ファスナーポケット×1（オープンポケット×1）/その他：底鋲×4付属品◼︎保存袋:なし、箱:なし
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