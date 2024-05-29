正規品 ベビーピンクヴィヴィアンウエストウッド クロコダイル ハンドバッグ

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商品詳細
ベビーピンクの正規品バッグです。※本物VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドクロコダイル型押しレザーハンドバッグ※サイズ:H約22cm×W(底)約30cm×D約13cm※持ち手内周：約26cm※状態:10中8（薄汚れ・小傷等ありますが、全体的に美品です☺︎）※参考価格:15万円程※右下の緑っぽいのは反射であり汚れではありませんのでご安心ください(՞.ˬ.՞)
http://narcologia.ru/goods/peroration478015.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild467852.html
http://narcologia.ru/goods/assessor985103.html
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ヴィヴィアン(Vivienne Westwood) クロコダイル ハンドバッグ ...
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新品 ヴィヴィアン ウエストウッド Vivienne Westwood ハンドバッグ ピンク
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