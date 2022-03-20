【未使用品】relume レリューム / ウォッシャブルアンティークレースシャツ

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【未使用品】relumeレリューム■ウォッシャブルアンティークレースシャツ■定価:11000円■カラー:シロ■サイズ:F肩幅:57cm身幅:60cm着丈:67cm袖丈:25.5cm袖口:46cm■素材:綿100%−−−−−−−−−−JOURNALSTANDARDrelumerelumeで長年人気のウォッシャブルアンティーク。羽織りとしてもお使い頂けるシャツタイプが新たに登場しました！透け感のある軽やかな素材感は女性らしさをプラスしてくれます。レースの間からチラッと覗く素肌がヘルシーな肌見せに。甘くなりすぎないデザインは大人の女性にもぴったり。デニムやチノパンとの相性も抜群です！−−−−−−−−−−＊ブランドタグ、洗濯表示タグは付いておりません。＊未使用品ですが、自宅保管品ですので商品に神経質な方、完璧をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。＊発送時にコンパクトに圧縮する為、畳みシワができる可能性がございますのでご了承下さいませ。−−−−−−−−−−−♡できる限り即日発送致します♡匿名配送−−−−−−−−−−journalstandardジャーナルスタンダードrelumeレリュームルカレディラックルカ LUCALADYLUCKLUCArelumeレリュームアーバンリサーチアーバンリサーチドアーズROSSOアーバンリサーチロッソienaイエナslobeienaスローブイエナジャーナルスタンダードスピックアンドスパンフレームワークアーバンリサーチユナイテッドアローズビューティーアンドユーストゥモローランドフリークスストアフレイアイディノーリーズミラオーウェンジャンティークロキエメランジェエディットフォールルjointworksジョイントワークスbcstockベーセーストックkbfケービーエフmjukaミューカundixcorsアンディコールなどお好きな方に！色...ホワイト袖丈...七分袖柄・デザイン...レース,レース