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新品☆miteセット②
商品番号 Q59226884479
商品名

新品☆miteセット②
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品☆miteセット②　scallopcamisoletp\u0026刺繍LOVEteeの2枚セットこの組み合わせで着ようと購入しましたが、、なかなか出番がないので、また暖かい内に出品します。scallopcamisoletp　　華奢な肩紐や、裾のスカラップデザインが、大人可愛い印象に♡Aラインのシルエットで、気になるところをカバーしてくれます。夏はTシャツ、秋はリブニットなど、レイヤード次第でロングシーズン着回せる1着。パンツやタイトスカートと合わせるのがおすすめです！平置きサイズ（多少ズレあり）着丈50cm身幅40㎝~45cmストラップ長さ調節可能素材ポリエステル100%定価5500円刺繍LOVEtee　首元の後ろにハートの刺繍が施してあるTシャツ♡ワンポイントでさりげなく、コーディネートの邪魔をせず着回すことができるアイテムです。後ろ姿も抜かりなくかわいく仕上がります！平置きサイズ　多少のズレ有肩幅　35㎝身幅　44㎝袖丈　18㎝着丈　67㎝定価4500円
http://narcologia.ru/goods/monophonic231412.html
http://narcologia.ru/goods/recommended956290.html
http://narcologia.ru/goods/procurement160033.html

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