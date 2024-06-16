新品☆miteセット② scallopcamisoletp\u0026刺繍LOVEteeの2枚セットこの組み合わせで着ようと購入しましたが、、なかなか出番がないので、また暖かい内に出品します。scallopcamisoletp 華奢な肩紐や、裾のスカラップデザインが、大人可愛い印象に♡Aラインのシルエットで、気になるところをカバーしてくれます。夏はTシャツ、秋はリブニットなど、レイヤード次第でロングシーズン着回せる1着。パンツやタイトスカートと合わせるのがおすすめです！平置きサイズ（多少ズレあり）着丈50cm身幅40㎝~45cmストラップ長さ調節可能素材ポリエステル100%定価5500円刺繍LOVEtee 首元の後ろにハートの刺繍が施してあるTシャツ♡ワンポイントでさりげなく、コーディネートの邪魔をせず着回すことができるアイテムです。後ろ姿も抜かりなくかわいく仕上がります！平置きサイズ 多少のズレ有肩幅 35㎝身幅 44㎝袖丈 18㎝着丈 67㎝定価4500円



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