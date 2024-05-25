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ポロラルフローレン　国内正規品　リネンシャツ　ストライプ　レッド　M
商品番号 I12916828285
商品名

ポロラルフローレン　国内正規品　リネンシャツ　ストライプ　レッド　M
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○ポロラルフローレン　リネンシャツ　ストライプ○サイズ　M肩幅43cm身幅48cm袖丈55cm着丈73cm平置き実寸。○状態　目立った汚れなどなく良い状態です。○カラーレッド○素材麻100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。商品の検品や確認はしておりますが、見落としの可能性もありますのでご了承くださいませ。細かい状態は写真でご確認お願いします。気になる点がございましたら、写真をアップしますのでコメントよろしくお願いします。フォロー割引やってます！このアカウントをフォローいただきますと、販売価格に応じてお値引きをさせていただきます。◯フォロー割引金額1,100円〜2,999円➡︎100円引き3,000円〜5,999円➡︎300円引き6,000円〜8,999円➡︎500円引き9,000円〜➡︎1,000円引き～まとめ割引～購入数に応じた割引をいたします。購入したい商品が複数ある場合、コメントにてお知らせください。———————————※各種割引について、必ずご購入前にコメントいただきますようお願いいたします。※メルカリはあくまで早い者勝ちです。お値引き適応後はお早めにお買い求めください。※返品対応をご希望の際は、評価前にご連絡ください。NO.970#AJF192
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