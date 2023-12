新品｜未使用｜トラディショナルウェザーウェア｜ビッグシルエット半袖Tシャツ｜M

<アイテム紹介><トラディショナルウェザーウェア>のシンプルなシャツです。特徴は、肩が落ちたドロップショルダー。また、ボリュームのあるフォルムなので、リラックス感を演出してくれるだけでなく、ボトムを選ばず活躍してくれるはず。昨年末に購入し、保管てしておりました。ご活用くださる方にお譲りいたします。<サイズ>肩幅:約61cm、身幅:約60cm、袖丈:約18cm、着丈:約55cm<素材>コットン100%<生産国>日本<カラー>ブラック<付属品>商品タグ<参考定価>12100円(税込)[注意事項]※商品の画像はお客様がご覧になっているパソコンやスマートフォンのモニター・画面環境・照明などによって、実際の色味と多少異なる場合がございます。※革製品など、素材によってはやむを得ず染料や防カビ剤等のにおいが強かったり、素材の性質上のにおいのあるものがございます。においに関する感じ方は個人差があり、主観的なもののため、欠陥としてお受けいたしかねます。カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...無地ネック...Uネック季節感...春、夏



