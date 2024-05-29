グレースコンチネンタル　diagram シフォンフリルブラウス　ネイビー

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グレースコンチネンタル diagramのシフォンブラウスです。フロントにも袖口にもふんだんにプリーツフリルがついて、透け感のある素敵なブラウスです。薄手なので真夏もキャミソールを合わせてお遣い頂けると思います。サイズM身幅51着丈59.5肩幅33.5袖丈60くらい透けるので洗濯表示をカットしてしまってありません。ご自宅でホームクリーニング可能です。usedになりますのでご理解頂きご購入よろしくお願い致します。グレースコンチネンタルdiagramシフォンフリルプリーツフリルネイビーブラウスボリュームスリーブカラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋