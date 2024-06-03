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No.02 零戦52型 三菱 第二次世界大戦 傑作機コレクション
商品番号 T64938885744
商品名

No.02 零戦52型 三菱 第二次世界大戦 傑作機コレクション
ブランド名 デアゴスティーニ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値引きしません。コンビニ/ATMでの支払いの方はお断り。(支払い遅延やキャンセルが多いため)プチプチなどの梱包をして発送しますが発送後のモデルなどの破損は出品者は責任を負いません。ご購入者自身で配送メーカーと交渉下さい。梱包時の状態を写真撮影して発送しますので情報提供は可能です。自宅保管ですので細かい点を気になさる方はご遠慮下さい。詳細はプロフをご確認下さい。モデルのみ(未開封),冊子なし。左水平尾翼外れています。写真で確認下さい。#傑作機#第二次世界大戦#WW2#デアゴスティーニ#日本海軍#艦上戦闘機#三菱#零式#A6M5#MITSUBISHI#ZERO
http://narcologia.ru/goods/procurement800933.html
http://narcologia.ru/goods/assessor769003.html
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