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- neuba 手織り シャツ 1LDK public
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商品詳細
大阪の人気セレクトショップ publicで購入しましたNEUBAのシャツです。ご覧いただいている方は、こちらのブランドご存知だと思いますので詳細はお調べいただければと思います。定価¥30,000を格安で出品いたします。以下ブランド説明イギリス人デザイナーであるAldoKahaneと、テキスタイルデザイナーであるCarlottaFinchによるブランドであるネウバ。インドの伝統的な手織り機によって生み出されるテキスタイルを使い、縫製から仕上げまで全てインドにて手作業で行なっています。テイスト・シーン···キレイめ、カジュアル色···グレー袖丈···長袖素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/ambassador536706.html
http://narcologia.ru/goods/pompous387623.html
http://narcologia.ru/goods/influenza65293.html
NEUBA
NEUBA
NEUBA
NEUBA
NEUBA
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PUBLIC SHIRTS｜PUBLIC TOKYO ONLINE STORE
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