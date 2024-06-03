neuba 手織り シャツ　1LDK public

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大阪の人気セレクトショップ publicで購入しましたNEUBAのシャツです。ご覧いただいている方は、こちらのブランドご存知だと思いますので詳細はお調べいただければと思います。定価¥30,000を格安で出品いたします。以下ブランド説明イギリス人デザイナーであるAldoKahaneと、テキスタイルデザイナーであるCarlottaFinchによるブランドであるネウバ。インドの伝統的な手織り機によって生み出されるテキスタイルを使い、縫製から仕上げまで全てインドにて手作業で行なっています。テイスト・シーン···キレイめ、カジュアル色···グレー袖丈···長袖素材···コットン(綿)