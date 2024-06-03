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ヒューマンウーマン　リバティ 小花柄　ブラウス
商品番号 Q55222742552
商品名

ヒューマンウーマン　リバティ 小花柄　ブラウス
ブランド名 ヒューマンウーマン
特別価格 税込 1,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

可愛いブラウスです。着丈　約57センチ身幅　約48センチ素人採寸です。ブラウスですが、ボタンは途中までなので、被りになります。どうぞ宜しくお願い致します。
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