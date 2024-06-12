パドカレ　にじみボーダープルオーバー

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パドカレ 2020ssにじみボーダープルオーバーサイズ：36カラー：ネイビー綿100％手描きで線を描いたような温かみあるボーダートップスです。ドルマンスリーブになっていて、ゆったり着ていただけます。タグはついておりませんが、新品未使用品です。価格は税込みで13000円くらいだったと記憶しています。以外、平置きで採寸（素人採寸です）身幅（1番広いところ）71cm身幅（裾あたり）52cm着丈 前65cm着丈 後74cm柄・デザイン...ボーダー季節感...春夏☆新品未使用品ですが、衣装ケースにたたんだ状態で保管しておりましたので、少したたみジワがついています。ご理解の上ご購入いただければと思います。☆できるだけコンパクトに梱包しますので、その際にできるたたみジワはご容赦ください。☆猫ちゃんを飼っています。毛の混入には細心の注意を払っておりますが、気付けないこともあるかもしれませんので、その旨ご了承ください。#パドカレ#プルオーバー#カットソー#トップス#Tシャツ#ボーダー