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レスポートサック ショルダーバッグ 4319#2
商品番号 B26729584337
商品名

レスポートサック ショルダーバッグ 4319#2
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DELUXELGWEEKENDER背面の底のファスナーを開けばキャリーケースのバーに装着でき、長めの旅行にも大活躍します。コーデを選ばずに持ち歩きやすいデザインなのも◎。【型番】4319DELUXELGWEEKENDER※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。サイズ縦横マチ持ち手ショルダーF3552225269-117※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。未使用ですが検品のため一度外袋から出しています。新品未使用品。
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