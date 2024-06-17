ローズティアラ大きいサイズ希少50チュニックワンピース アニマル ...

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商品詳細
RoseTiaraローズティアラ大きいサイズアニマルキャンディスリーブチュニックワンピースローズティアラでも人気の高いアニマル柄のワンピースです。希少なサイズ50です。家族が知人より一度着用のみで譲り受けました。家族は着用しておりません。犬や猫がいたりハート柄もあったりと可愛らしい印象ですが、遠目にはアニマル柄ともわからないぐらいなので、幅広い層で使える素敵なワンピースです。サイズ50ネイビー裏地なしですが、透けにくい生地です。光にあたるとうっすらとは透けるかもしれません。⬛ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便どちらかを利用します。発送前に変更する場合があります。特に変更の連絡はしません。ご理解いただけるかたのみお願いします。⬛小さく折り畳み発送します。畳みシワ出来ます。⬛未使用に近い品ですが、しばらく個人で保管していたものです。完璧を求めるかたは、こちらで購入しないでください。34800
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