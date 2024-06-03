Christian Dior ショルダーストラップ

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商品詳細
ディオール肩紐部分です肝心のバッグ本体が見当たらず、使いみちが無い為出品します。薄いブルーグレーのような色味です
http://narcologia.ru/goods/peroration860815.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic270637.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper784909.html
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