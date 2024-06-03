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Christian Dior ショルダーストラップ
商品番号 B38716195922
商品名

Christian Dior ショルダーストラップ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディオール肩紐部分です肝心のバッグ本体が見当たらず、使いみちが無い為出品します。薄いブルーグレーのような色味です
http://narcologia.ru/goods/peroration860815.html
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