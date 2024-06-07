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【美品】フェラガモ 本革レザーPVCガンチーニ ショルダーバッグビジネス　茶柄
商品番号 A79429708790
商品名

【美品】フェラガモ 本革レザーPVCガンチーニ ショルダーバッグビジネス　茶柄
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の説明】ブランド・メーカー:SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ■商品名フェラガモFERRAGAMO本革レザー　PVCガンチーニ　デカショルダーバッグ　ビジネス　メッセンジャーバック　レディース　メンズ　ユニセックス　茶総柄　　通勤　通学　大容量　イタリア製■状態ほとんど使用感なく、きれいだと思います。A4らくらく収納出来ます。メンズ、レディース　共にご使用頂け、素敵です。＊個人基準のため参考までにお願いします。■サイズ約横幅36cm縦幅34cmマチ9.6cmショルダー長さ約75cm-140cm＊素人寸法のため多少の誤差はお許し下さい■カラーブラウン画像参考して下さい。■素材本革レザー×コーティングPVCレザー■仕様内側ファスナーポケット×1部屋×2外側ポケット×1■購入先大手ブランドリユース店にて購入致しました。■配送通常24時間以内に発送致します。生産国イタリア製CH2307077カラー···ブラウン素材···牛革(本革)
http://narcologia.ru/goods/browse875291.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi879547.html
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