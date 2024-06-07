【美品】フェラガモ 本革レザーPVCガンチーニ ショルダーバッグビジネス　茶柄

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商品詳細
【商品の説明】ブランド・メーカー:SalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ■商品名フェラガモFERRAGAMO本革レザー PVCガンチーニ デカショルダーバッグ ビジネス メッセンジャーバック レディース メンズ ユニセックス 茶総柄 通勤 通学 大容量 イタリア製■状態ほとんど使用感なく、きれいだと思います。A4らくらく収納出来ます。メンズ、レディース 共にご使用頂け、素敵です。＊個人基準のため参考までにお願いします。■サイズ約横幅36cm縦幅34cmマチ9.6cmショルダー長さ約75cm-140cm＊素人寸法のため多少の誤差はお許し下さい■カラーブラウン画像参考して下さい。■素材本革レザー×コーティングPVCレザー■仕様内側ファスナーポケット×1部屋×2外側ポケット×1■購入先大手ブランドリユース店にて購入致しました。■配送通常24時間以内に発送致します。生産国イタリア製CH2307077カラー···ブラウン素材···牛革(本革)
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