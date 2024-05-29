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花柄ワンピース　フレアがたっぷり キャミソールワンピース
商品番号 L85287240285
商品名

花柄ワンピース　フレアがたっぷり キャミソールワンピース
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小花可愛い　ロングスカートボリューム感がベスト◎生地薄い綿　透けません　歩くたびに揺れるシルエットが目を引きます。2段切り　幅広い　裾ギャザー付き身幅52cm着丈92cm自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください返品はお受けできませんので、ご了承お願いします。ビームスユナイテッドアローズ　LoisCRAYONロイスクレヨン　エディフィス　ナノユニバース　ポール・スミス　バーバリー　セオリー、アナイ、グレースクラス、グレースコンチネンタル、アンタイトル、インディヴィ、自由区、23区、クミキョク、マカフィー、トゥービーシック、インディヴィ、オースチンリード、ビッキー、ICB、ロペ、イエナ、ストロベリーフィールズ、アプワイザーリッシェ、エニィスィス、エフデ、アナトリエ、プロポーション、アナイ、ジャスグリッティー、スコットクラブ、ルスーク、ナチュラルビューティーベーシック、エフデ、トランスワーク、メイソングレイ、レベッカテイラー、クイーンズコート、ビアッジョブルー、ピンキーアンドダイアン、ミナペルホネンアニエスべー　マッキントッシュフィロソフィー　トゥービーバイアニエスベーTob.byagnesb.フラワーワンピース二次会お呼ばれなどお好きな方にもオススメです♪
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