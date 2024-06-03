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Karl Lagerfeld paris カールラガーフェルドパリ ピンク
商品番号 N52433871905
商品名

Karl Lagerfeld paris カールラガーフェルドパリ ピンク
ブランド名 カールラガーフェルド
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KarlLagerfeldparis薄手のニットトップスです。すこしの透け感があるシアーニット生地(レーヨン混)のため、春から秋にかけて着用していただけます。優しいピンク、淡いピンク×ブラック、黒サイズは、肩幅40cm袖丈20cm身幅44.5cmウエスト40.5×2=81cm総丈65cmぐらい目立った傷や汚れは見当たりません。しかしながら一度人の手に渡った中古品とご理解の上、神経質な方、見落とし等が許せない方は、大変申し訳ないのですがトラブル防止のためご購入をお控えください…。24時間以内の発送が可能です◎匿名配送発送はコンパクトに折畳ませて頂きます。カラー···ピンク袖丈···半袖高見えデザイン良
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