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ミライドンex sar
商品番号 X32079245455
商品名

ミライドンex sar
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,599 円
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商品詳細

パック開封後すぐ、スリーブとローダーに入れ保管しました、未使用となっております。初期傷等がある場合がございますので、画像をよく見て判断宜しくお願いします。トラブル防止の為プレイ品質とさせて頂きます。完品をお求めの方は購入をお控え下さい。ボックスパックシングル···シングル
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