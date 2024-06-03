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Vintage◆Betty Boop◆t-shirts Tシャツ レディース
商品番号 R23911560432
商品名

Vintage◆Betty Boop◆t-shirts Tシャツ レディース
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,404 円
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商品詳細

VintageBettyBoopt-shirtsgarianiY2K90s2000sHollyboopベティブープのTシャツです。クラシックな雰囲気のモノクロで可愛いです。柔らかく肉厚で伸縮性のあるコットン素材です。形も良くおすすめです♪【素材】綿100%【カラー】ブラック系【表記サイズ】SMALL【コンディション】特に目立った汚れやダメージのない状態です。◯即購入ＯＫです！急に削除する事がございますので、予めご了承下さいませ◯おまとめ割引、フォロー割引可能ですので、お気軽にコメントお願いします⇒#ytbgs500おまとめ割対象◯その他多数出品中ですので、ぜひご覧になってくださいBETTYBOOPベティちゃんキャラクターTシャツリンガーTシャツクロップドTシャツチビTカットソートップスパッチワークハートリボンくまvintageヴィンテージビンテージアンティーク80s90s80年代90年代USアメリカ古着屋購入古着レトロ昭和RaybeamsレイビームスLochieロキエグリモワールsantamonicajantiqueshookedvintagekiarispelicantorooz.Marionmillikalmaluiknudesamaki郊外rosevintage
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