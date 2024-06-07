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Arpege story アルページュストーリー ロゴTシャツ
商品番号 D80419234748
商品名

Arpege story アルページュストーリー ロゴTシャツ
ブランド名 アルページュストーリー
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像7のバックえり元に◯をしていますが、小さな穴あり。それ以外は着用回数も少なく、全体的には状態はいいです。素人検品なので見落とし等があるかもしれませんので、中古品としてご理解をお願いいたします。自宅保管していましたので、神経質な方はお控え下さい。フロント、バックにロゴ入っていて、シンプルなあわせやすいデザインです。サイズ：M肩幅46身幅48着丈64平置き、素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。カラー：ホワイトアプワイザーリッシェリランドチュールジャスグリッティーマイストラーダカデュネアルページュ
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【新品タグ付き】Arpege story ロゴTシャツ(JEDORS)
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Arpege story フレアージレ アルページュストーリー オンラインショップ
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注文後の変更キャンセル返品 Arpege story アルページュストーリー ...
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Arpege story ロゴTシャツ(JEDORS）
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