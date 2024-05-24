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BLACK COMME des GARCONS Tシャツ
商品番号 Q75879008722
商品名

BLACK COMME des GARCONS Tシャツ
ブランド名 ブラックコムデギャルソン
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、ありがとうございます。お店で購入した本物です。3、4回着用しましたがまだまだお使い頂ける状態です。大きく目立つシミや汚れはありません。もし見落としがありましたら、お許しください。あくまで自宅保管の物となりますのでご理解ご了承の上よろしくお願い致します。
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