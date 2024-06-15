500個限定】ボッテガヴェネタ イントレチャート カバ MM トートバッグ ...

ボッテガヴェネタ イントレチャート カバ【世界500個限定商品です】022/500シリアルナンバーあり。ロサンゼルス正規店にて購入。ポーチ付きです。金属劣化あり。専用袋あり。所々どうしても皮擦れや折れ癖ありますが、まだまだお使いいただけます◎※素人検品、自宅保管なので見落とし等はご了承くださいませ。個人的には美品だと思います☻同バッグは値上がりし、今では100万以上する品物です。とても使いやすいサイズ感だと思います☻サイズ約 縦25cm×横52cm×マチ17cmカラー ロイヤルブルー即購入OKです。※ハイブランド品につき、すり替え防止のため、 返品返金できませんのでご了承ください。#ささハイブランド↑他にも出品中！素材···レザー(本革)カラー···ロイヤルブルートートバッグ種類···トートバッグ



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