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【500個限定】ボッテガヴェネタ イントレチャート カバ MM トートバッグ
商品番号 X30429962775
商品名

【500個限定】ボッテガヴェネタ イントレチャート カバ MM トートバッグ
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 76,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタ　イントレチャート　カバ【世界500個限定商品です】022/500シリアルナンバーあり。ロサンゼルス正規店にて購入。ポーチ付きです。金属劣化あり。専用袋あり。所々どうしても皮擦れや折れ癖ありますが、まだまだお使いいただけます◎※素人検品、自宅保管なので見落とし等はご了承くださいませ。個人的には美品だと思います☻同バッグは値上がりし、今では100万以上する品物です。とても使いやすいサイズ感だと思います☻サイズ約　縦25cm×横52cm×マチ17cmカラー　ロイヤルブルー即購入OKです。※ハイブランド品につき、すり替え防止のため、　返品返金できませんのでご了承ください。#ささハイブランド↑他にも出品中！素材···レザー(本革)カラー···ロイヤルブルートートバッグ種類···トートバッグ
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【500個限定】ボッテガヴェネタ イントレチャート カバ MM トートバッグ
ボッテガヴェネタ イントレチャート カバ MM トートバッグ レザー グレー/ゴールド 115664　限定 BOTTEGA VENETA

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