✨♥ルイヴィトン ヴェルニ　ポルトフォイユ・サラ　M91236 長財布

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商品詳細
✨ご覧い頂きありがとうございます！✨☆正規品のみ取り扱っております。☆即購入OKです！以下商品ページも合わせてご覧になってください！商品説明【ブランド】ルイヴィトン【アイテム】M91236長財布ヴェルニ ポルトフォイユ・サラ 【シリアル】TH1022【サイズ(cm) 】縦10ｘ横18.5x マチ2.5【仕様】小銭入れにもマチがついていて大きく開き、使いやすいデザインです。カード：2お札入れ/収納大：2小銭入れ：1【コンディション】=外観=全体的：使用感がありますが、とてもきれいです。四つ角/側面：スレ無し。金具：良好内側：きれいです。小銭入れ内側：使用感はありますが、きれいです。=状態の詳細=故障や使用不可ダメージ：無しべたつき：無しホック開閉：スムーズで良好【付属品】 無し【購入先】スマイルカンパニー☆返金保証・万が一、商品が正規品でない、説明文や画像と異なるものがあった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。ただし、購入後１週間以内のお問い合わせのみ対応させていただきます。☆発送について・原則として24時間以内に発送します！・諸事情により遅れる場合は、事前に連絡致します！#ルイヴィトン#LV#LOUISVUITTON#PRADA#プラダ#HERMES#エルメス#シャネル#CHANEL#Dior#ディオール#ヴィンテージ#バック#ハンドバック#モノグラム#ボストンバック#ヴィトン#財布#モノグラム#レディース#小物#希少 #デザイン #高級 #ハイブランド
http://narcologia.ru/goods/perpetual604246.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture846341.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful367751.html
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