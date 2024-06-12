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COACH ショルダーバッグ　ブラウン　アンティーク
商品番号 T66409007325
商品名

COACH ショルダーバッグ　ブラウン　アンティーク
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン幅:23cm高さ:24cm厚み:5cm500mlペットボトル、長財布入ります。革製品なので使えば使う分味が出ます！長さ調節できるので約90cmから110cmまで調節できます。気になった方はコメントください！
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