COACH ショルダーバッグ　ブラウン　アンティーク

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商品詳細
カラー···ブラウン幅:23cm高さ:24cm厚み:5cm500mlペットボトル、長財布入ります。革製品なので使えば使う分味が出ます！長さ調節できるので約90cmから110cmまで調節できます。気になった方はコメントください！
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