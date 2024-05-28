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【未使用】布袋付き FURLA フルラ 本革 ハンドバッグ
商品番号 D81921515747
商品名

【未使用】布袋付き FURLA フルラ 本革 ハンドバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 5,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。【FURLA】フルラ布袋付き本革ハンドバッグお値引き不可バッグのオモテ面(ロゴ上)にポケットが１つ、バッグの中はファスナーポケットが１つ、オープンポケットが２つあります。布袋に入れて暗所で大切に保管しておりました。ショルダーベルトはございませんが、バッグの状態は良好で、問題なくお使い頂けると思います(^^)写真に掲載している、FURLAロゴ入りの白い布袋もお付けして発送させて頂きます。#FURLA#フルラ#バッグ#本革バッグ#ハンドバッグ
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