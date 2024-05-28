【未使用】布袋付き FURLA フルラ 本革 ハンドバッグ

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ご覧頂きましてありがとうございます。【FURLA】フルラ布袋付き本革ハンドバッグお値引き不可バッグのオモテ面(ロゴ上)にポケットが１つ、バッグの中はファスナーポケットが１つ、オープンポケットが２つあります。布袋に入れて暗所で大切に保管しておりました。ショルダーベルトはございませんが、バッグの状態は良好で、問題なくお使い頂けると思います(^^)写真に掲載している、FURLAロゴ入りの白い布袋もお付けして発送させて頂きます。#FURLA#フルラ#バッグ#本革バッグ#ハンドバッグ