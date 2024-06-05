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美品✨VALENTINO アクセサリー ネックレス Vロゴ シグネチャー パール
商品番号 T19251127727
商品名

美品✨VALENTINO アクセサリー ネックレス Vロゴ シグネチャー パール
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 11,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。即購入OKです。Vロゴシグネチャーのパールネックレス。シンプルなTシャツや胸元のあいたトップスに合わせやすいお品です。ブランド名VALENTINO（ヴァレンティノ）色・柄Gold：ゴールドサイズチェーン：長さ約24.5-28cmモチーフ：約H0.9cm×W1.5cmパール直径：1.0cm付属品箱、保存袋【状態】使用頻度は1回程で、全体的にはとても美品ですが。素材メタル、Swarovskiパール未使用や未開封品でもショップ同等の新品をお求めの方や、細部までお気になさる方はご購入は控えいただき、国内の正規店をご利用ください。神経質な方はご購入はご遠慮ください。
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