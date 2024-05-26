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商品詳細
IENAの大人ブラウスです。柄が独特で、シワになりにくい素材です。透け感があるので、下にキャミソールなどを合わせてもらえれば自宅で手洗い可能。5年ほど前に購入し、一回だけ着用しました。サイズ 平置き身幅 47〜50cm着丈 前 66cm 後 80cmコンパクトに畳んで発送します。
http://narcologia.ru/goods/Persia958588.html
http://narcologia.ru/goods/approximate834620.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual405046.html
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