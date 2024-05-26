IENAの大人ブラウスです。柄が独特で、シワになりにくい素材です。透け感があるので、下にキャミソールなどを合わせてもらえれば自宅で手洗い可能。5年ほど前に購入し、一回だけ着用しました。サイズ 平置き身幅 47〜50cm着丈 前 66cm 後 80cmコンパクトに畳んで発送します。



IENA LA BOUCLE cottonレースブラウス（シャツ／ブラウス）｜IENA ...



ツインリボンブラウス（シャツ／ブラウス）｜IENA（イエナ）の通販 ...



IENA＞ ジョーゼットシャツブラウス◇[品番：BYCW0013227]｜B.C STOCK ...



IENA（イエナ）の「ビックカラーブラウス◇（シャツ/ブラウス）」 - WEAR



IENA - IENA コットンシュリンクフリルブラウス 長袖 イエナの通販 by ...



ストライプコットンフリルブラウス◇（シャツ／ブラウス）｜IENA ...



コットンシルクラッフルカラーブラウス|IENA(イエナ)の通販｜アイルミネ



レーヨンシャーリングブラウス（シャツ／ブラウス）｜IENA（イエナ）の ...



ドビーフリルブラウス（シャツ/ブラウス）｜SLOBE IENA ...



IENA（イエナ）の「sese スカラップブラウス◇（シャツ/ブラウス ...



IENA - IENA ドット柄ブラウスの通販 by aym's shop｜イエナならラクマ



お見舞い IENA sese ビッグカラーレースブラウス フリーサイズ シャツ ...



habiオーガンジーブラウス（シャツ/ブラウス）｜SLOBE IENA ...



IENA LA BOUCLE Cotton Linen フリルブラウス（シャツ／ブラウス ...



IENA（イエナ）の「コットンフリルシャツブラウス◇（シャツ/ブラウス ...