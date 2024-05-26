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IENA ブラウス
商品番号 A89479434312
商品名

IENA ブラウス
ブランド名 イエナラブークル
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IENAの大人ブラウスです。柄が独特で、シワになりにくい素材です。透け感があるので、下にキャミソールなどを合わせてもらえれば自宅で手洗い可能。5年ほど前に購入し、一回だけ着用しました。サイズ　平置き身幅　47〜50cm着丈　前　66cm　　　後　80cmコンパクトに畳んで発送します。
http://narcologia.ru/goods/Persia958588.html
http://narcologia.ru/goods/approximate834620.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual405046.html

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