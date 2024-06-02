エストネーション レディース ギンガムチェック シャツ

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エストネーションレディースギンガムチェックシャツ長袖サイズ38(Sサイズ)コットン100%着用回数は少なくまだまだ綺麗にお洒落に着ていただけます。定番のギンガムチェック柄が可愛いです(^^)平置きで採寸着丈59cm身幅44cm肩幅34cm袖丈58cm素人採寸により、誤差をご了承下さい。中古品、自宅保管ですのでご理解の上でご購入お願いします。BARNEYANEWYORKバーニーズニューヨークBEAMSビームスUNITEDARROWSユナイテッドアローズSHIPSシップスnano・universeナノユニバースTOMORROWLANDトゥモローランドRonHermanロンハーマンフィナモレフランクアンドアイリーン袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···コットン