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エストネーション レディース ギンガムチェック シャツ
商品番号 F66256857274
商品名

エストネーション レディース ギンガムチェック シャツ
ブランド名 エストネーション
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エストネーションレディースギンガムチェックシャツ長袖サイズ38(Sサイズ)コットン100%着用回数は少なくまだまだ綺麗にお洒落に着ていただけます。定番のギンガムチェック柄が可愛いです(^^)平置きで採寸着丈59cm身幅44cm肩幅34cm袖丈58cm素人採寸により、誤差をご了承下さい。中古品、自宅保管ですのでご理解の上でご購入お願いします。BARNEYANEWYORKバーニーズニューヨークBEAMSビームスUNITEDARROWSユナイテッドアローズSHIPSシップスnano・universeナノユニバースTOMORROWLANDトゥモローランドRonHermanロンハーマンフィナモレフランクアンドアイリーン袖丈···長袖柄・デザイン···チェック素材···コットン
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