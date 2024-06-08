マッキントッシュフィロソフィー　ストライプシャツ

◻︎◻︎サイズ◻︎◻︎36◻︎◻︎実寸◻︎◻︎身幅：約48cm着丈：約60cm◻︎◻︎素材◻︎◻︎コットン100％◻︎◻︎カラー◻︎◻︎白×ブルー****************5回程度の着用だったと思いますスタンダードな今の季節にぴったりのシャツです目立つ汚れは見当たりませんが着用感などは多少ありますので、中古品をご理解のうえでご購入をお願いいたします他にも販売中です◡̈♥ぜひご覧ください（販売中または販売履歴あり）マーガレットハウエル MHLジョンスメドレー トラディショナルウェザーウェア PORTERイルビゾンテ フレッドペリー アニエスベー PAUL\u0026JOEマスターピースリゼッタジャーナルスタンダード ルグラジック ジムフレックス グラミチ ハリスツイード ロンハーマン グランママドーター ビュルデサボン 無印良品MUJInikoand...イエナアーバンリサーチ ナノユニバース



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