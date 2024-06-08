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マッキントッシュフィロソフィー　ストライプシャツ
商品番号 Q54857567885
商品名

マッキントッシュフィロソフィー　ストライプシャツ
ブランド名 マッキントッシュフィロソフィー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◻︎◻︎サイズ◻︎◻︎36◻︎◻︎実寸◻︎◻︎身幅：約48cm着丈：約60cm◻︎◻︎素材◻︎◻︎コットン100％◻︎◻︎カラー◻︎◻︎白×ブルー****************5回程度の着用だったと思いますスタンダードな今の季節にぴったりのシャツです目立つ汚れは見当たりませんが着用感などは多少ありますので、中古品をご理解のうえでご購入をお願いいたします他にも販売中です◡̈♥ぜひご覧ください（販売中または販売履歴あり）マーガレットハウエル　MHLジョンスメドレー　トラディショナルウェザーウェア　PORTERイルビゾンテ　フレッドペリー　アニエスベー　PAUL\u0026JOEマスターピースリゼッタジャーナルスタンダード　ルグラジック　ジムフレックス　グラミチ　ハリスツイード　ロンハーマン　グランママドーター　ビュルデサボン　無印良品MUJInikoand...イエナアーバンリサーチ　ナノユニバース
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