【アミパリス】AMI DE COEUR タンクトップ

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商品詳細
《ブランド名》AmiParis《商品名》オーガニックコットンジャージータンクトップホワイト Lサイズ《定価》15,400円《サイズ詳細》S 着丈64cm 胸囲96cm《付属品》・商品タグ《特徴》クラシックフィット男女兼用胸元にレッドのAmideCoeur刺繍背面にAmi刺繍GOTS認証ポルトガル製
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