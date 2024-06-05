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試着のみ　マッキントッシュ　半袖Tシャツ
商品番号 C51929349671
商品名

試着のみ　マッキントッシュ　半袖Tシャツ
ブランド名 マッキントッシュロンドン
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試着のみですが、タグがありません。少し光沢があるように感じます。スーツのインナーにもお使い頂けるコンパクトなTシャツです。色　ベージュサイズ　38着丈　58cmくらい身幅　44.5cmくらいペット、喫煙者がいます。保管場所は階が違いますが神経質な方はご遠慮下さい。他サイトへも出品しておりますので突然削除する場合がございます。
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