試着のみ　マッキントッシュ　半袖Tシャツ

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試着のみですが、タグがありません。少し光沢があるように感じます。スーツのインナーにもお使い頂けるコンパクトなTシャツです。色 ベージュサイズ 38着丈 58cmくらい身幅 44.5cmくらいペット、喫煙者がいます。保管場所は階が違いますが神経質な方はご遠慮下さい。他サイトへも出品しておりますので突然削除する場合がございます。