マルちゃんママ専用。グランマの秋セットチェックブラウスとサルエルバルーンパンツ。

マルちゃんママ専用‼️他の方は、購入しないで下さい。色···ブラウン柄・デザイン···チェックグランマママドーターのブラウスとパンツをセットにしてみました。ブラウスは1サイズ。前ボタンを外して羽織りとしてもご使用頂けます。綿麻素材。パンツは、人気のサルエルバルーン。コックリとした、茶系で、総ゴム。サイズ0トロンとした生地感。ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン。グランマのこのパンツはゆったりしているので、Mの方でも余裕で履いて頂けると思います。後の股下に、毛玉があります。がサルエルなので目立たないと思います。どちらもお家でお洗濯OKです。まだ日中が暑いこの時期、直ぐに秋らしいコーデを楽しんでいただけると思います。



マルちゃんママ専用。グランマの秋セットチェックブラウスとサルエル ...



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