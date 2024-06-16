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マルちゃんママ専用。グランマの秋セットチェックブラウスとサルエルバルーンパンツ。
商品番号 C28235319755
商品名

マルちゃんママ専用。グランマの秋セットチェックブラウスとサルエルバルーンパンツ。
ブランド名 グランマママドーター
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルちゃんママ専用‼️他の方は、購入しないで下さい。色···ブラウン柄・デザイン···チェックグランマママドーターのブラウスとパンツをセットにしてみました。ブラウスは1サイズ。前ボタンを外して羽織りとしてもご使用頂けます。綿麻素材。パンツは、人気のサルエルバルーン。コックリとした、茶系で、総ゴム。サイズ0トロンとした生地感。ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン。グランマのこのパンツはゆったりしているので、Mの方でも余裕で履いて頂けると思います。後の股下に、毛玉があります。がサルエルなので目立たないと思います。どちらもお家でお洗濯OKです。まだ日中が暑いこの時期、直ぐに秋らしいコーデを楽しんでいただけると思います。
http://narcologia.ru/goods/message885827.html
http://narcologia.ru/goods/freshman554156.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture705841.html

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・ GRANDMA MAMA DAUGHTER / グランマ ママ ドーター デニムサルエルバルーンパンツ GP203250W1 KTC

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