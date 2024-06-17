CITYSHOP TRICOT ORGANDIE T-SHIRT

シティショップのシャツです。自宅で試着のみ、タグ付きの新品です。肩幅67身幅66着丈65.5袖丈24.5自宅保存ですので気にならない方のご購入よろしくお願いします。



TRICOT ORGANDIE T-SHIRT：カットソー（Tシャツ／カットソー ...



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