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新品未使用タグ付き　vis 【2WAY】 割繊リボンボウタイブラウス
商品番号 C30795350639
商品名

新品未使用タグ付き　vis 【2WAY】 割繊リボンボウタイブラウス
ブランド名 ビス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【デザイン・シルエット】VISで人気の割繊ブラウスがAW仕様になってアップデートしました。＜POINT＞・取り外し可能なボウタイ付き！・ボウタイは芯を貼り少し張り感を出しているので、パッと華やかな印象に！・ギャザーを施したデザインで美しいシルエットを演出します。・前後2WAY仕様でもあるので様々な着方が楽しめます。【素材】落ち感と豊かなドレープ性がある割線サテンを使用しています。vis店舗で4719円で購入。リボンは後ろのボタンに通せば後ろにも付けられます！カラーキナリサイズフリーサイズ
http://narcologia.ru/goods/stage152097.html
http://narcologia.ru/goods/influenza405793.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly100884.html
新品未使用タグ付き　vis 【2WAY】 割繊リボンボウタイブラウス
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VIS / 【2WAY】割繊リボンボウタイブラウス (トップス / シャツ ...
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ビス VIS 【2WAY】割繊リボンボウタイブラウス （ネイビー（40 ...
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