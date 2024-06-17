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- 新品未使用タグ付き vis 【2WAY】 割繊リボンボウタイブラウス
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商品詳細
【デザイン・シルエット】VISで人気の割繊ブラウスがAW仕様になってアップデートしました。＜POINT＞・取り外し可能なボウタイ付き！・ボウタイは芯を貼り少し張り感を出しているので、パッと華やかな印象に！・ギャザーを施したデザインで美しいシルエットを演出します。・前後2WAY仕様でもあるので様々な着方が楽しめます。【素材】落ち感と豊かなドレープ性がある割線サテンを使用しています。vis店舗で4719円で購入。リボンは後ろのボタンに通せば後ろにも付けられます！カラーキナリサイズフリーサイズ
http://narcologia.ru/goods/stage152097.html
http://narcologia.ru/goods/influenza405793.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly100884.html
2WAY】割繊リボンボウタイブラウス | ViS | ビスオフィシャルサイト
VIS / 【2WAY】割繊リボンボウタイブラウス (トップス / シャツ ...
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【2WAY】割繊リボンボウタイブラウス
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【2WAY】割繊リボンボウタイブラウス
ビス VIS 【2WAY】割繊リボンボウタイブラウス （ネイビー（40 ...
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2WAY】割繊リボンボウタイブラウス|VIS(ビス)の通販｜アイルミネ
http://narcologia.ru/goods/stage152097.html
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VIS / 【2WAY】割繊リボンボウタイブラウス (トップス / シャツ ...
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【2WAY】割繊リボンボウタイブラウス
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