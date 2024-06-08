ダブルアール WR joias 花柄 レース 半袖 Tシャツ サテン 異素材 S ...

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ご覧いただきありがとうございます。お値段のご相談はお気軽にコメントください❤︎詳細はプロフィールに記載しておりますので、ご確認頂けたら幸いです(^^)ダブルアール WRjoiasの半袖トップス。つるりとしたサテンのような肌触りに、鮮やかなユリやパンジー チョウが描かれたアイテム。細やかな絵画のような花々が美しいです。後ろは花柄レース編みになっています。キレイな配色の優しい雰囲気なグラデーション。前と後ろで印象が違う個性的なトップスです。上品にも大人カジュアルにも、着こなして頂けると思います☺︎秋口のカーディガンのインナーにもステキです。タグ付で試着のみ。参考価格 定価27930＋税。⌘仕様⌘✔︎タグ付✔︎後ろレース⌘コンディション⌘タグ付 試着のみのキレイな状態です。目立つ汚れはなく、古着としておおむね良好です。used品をご了承くださいませ。⌘サイズ⌘✔︎Sサイズ↓平置きでの採寸です 多少の誤差ご了承ください着丈約59㎝ 肩から採寸身幅約39㎝肩幅 約36㎝袖丈 約12.5㎝⌘素材⌘コットン 80%ポリエステル20%⌘生産国⌘中国※トップス以外は含まれません#ANA☻シャツおまとめ割引ご利用くださいませ♪送料込みをご了承ください。◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇個人保管をご了承の上、ご検討くださいませ。衣類は、折り畳み梱包いたします。シワがつく可能性ありますので、ご了承くださいませ。コムサ IENAbeamsshipsearthGUUNIQLOPLUSmoussyasknowasZARAユナイテッドアローズお好き方にもオススメ。柄・デザイン···花柄カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋



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