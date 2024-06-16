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INDIVI　ネイビープリーツカットソー　大きいサイズ　15号
商品番号 N36730049629
商品名

INDIVI　ネイビープリーツカットソー　大きいサイズ　15号
ブランド名 インディヴィ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

INDIVIのネイビー半袖カットソーです。後ろがプリーツになっています。定価10000～13000円位だと記憶しています。サイズ表記：44(15号サイズ)身幅：62着丈：55********注意してチェックしていますが、自宅保管で見落としがあるかもしれません。ご理解の上に検討して下さい。●他にも色々お洋服を出品しております●別サイトにも出品していますので　購入の際は一報頂けると助かります。*********INDIVIインディヴィUNTITLEDアンタイトル大きいサイズ42　44　13号　15号
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