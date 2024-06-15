ルイヴィトン ウール×シルク 大判ショール モノグラム ストール

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ご閲覧ありがとうございます♪ルイヴィトンのモノグラムがあしらわれた大判のショールです。ブランドイメージのダークブラウンのお色でシルクの光沢感、滑らかな肌触りからは高級感が漂います♪大きなサイズなのでさまざまな使い方が楽しめます。肌寒くなるこれからの季節にいかがでしょうか？Used品リサイクルブランド専門的より、当方が直接購入した商品で、真贋済みとなっております。使わなくなったので出品します。全体的には綺麗な状態です。毛羽立ちがあります。写真でご確認下さい。糸引き1箇所あります。写真でご確認ください。箱に破れがあります。【サイズ】縦130cm×横130cm【素材】シルク60%ウール40%どうぞよろしくお願いします^-^