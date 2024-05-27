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ヴェルサーチェジーンズクチュール　ショルダーバッグ　ホワイト　総柄
商品番号 U87087919615
商品名

ヴェルサーチェジーンズクチュール　ショルダーバッグ　ホワイト　総柄
ブランド名 ヴェルサーチェジーンズクチュール
特別価格 税込 1,785 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【フォロー割引】〜4,999円⇒200円割引5,000円〜⇒400円割引購入前に「フォロー割引希望」とコメントにお書きください。#ことのはshopコメントなし、即購入、大歓迎です✨【アイテム】ヴェルサーチェジーンズクチュールversacejeanscouture【サイズ】高さ　約30cm幅　約33cmマチ　約19cmハンドル　本体まで約34cm平置きでの素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませ。【状態】使用感ございますが、まだまだお使い頂ける商品です✨【カラー】ホワイト【素材】綿【購入元】大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)【送料】無料【配送】簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご検討よろしくお願い致します。商品管理番号23
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