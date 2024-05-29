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美品 アニエスベー ショルダーバッグ レザー シボ革 ブラック クロスボディ
商品番号 O68633811224
商品名

美品 アニエスベー ショルダーバッグ レザー シボ革 ブラック クロスボディ
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 5,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムagnesb.アニエスベーショルダーバッグクロスボディロゴ金具レザーシボ革ブラック黒色★大手リサイクルショップにて購入した商品でございます。○サイズタテ約15cmヨコ約22cmマチ約4cmショルダー約117cm平置き実寸。着画はお断りいたします。多少の誤差はご容赦ください。○状態目立った傷汚れなくまだまだ御使用頂けます。状態は写真をご確認ください。※できるだけ写真を載せましたが、枚数の都合上載せられない箇所もございますので予めご了承ください。素人検品につき見落としがある場合がございます。中古品である事をご理解いただき、状態にご納得のうえ細かい事が気にならない方ご検討よろしくお願いいたします。保存袋や箱は撮影用です。○カラーブラック黒色○素材レザーシボ革○配送ダンボールの場合、商品に合わせて入れる箱を加工することがありますので予めご了承ください。202310023000
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