サルヴァトーレ フェラガモ ヴァラ チェーン ショルダーバッグ 213202

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サルヴァトーレフェラガモのショルダーバッグのミニバッグです。ウエストポーチにもなる仕様かと思います。小ぶりながらもマチがあるので使い勝手が良いです。内側はかなりの傷みの為安く出品致します。ヴィンテージ品になりますので、ご配慮いただきご検討をよろしくお願いします。