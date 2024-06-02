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サルヴァトーレ フェラガモ ヴァラ チェーン ショルダーバッグ 213202
商品番号 U10351400017
商品名

サルヴァトーレ フェラガモ ヴァラ チェーン ショルダーバッグ 213202
ブランド名 フェラガモ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サルヴァトーレフェラガモのショルダーバッグのミニバッグです。ウエストポーチにもなる仕様かと思います。小ぶりながらもマチがあるので使い勝手が良いです。内側はかなりの傷みの為安く出品致します。ヴィンテージ品になりますので、ご配慮いただきご検討をよろしくお願いします。
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