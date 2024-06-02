サルヴァトーレ フェラガモ ヴァラ チェーン ショルダーバッグ 213202

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商品詳細
サルヴァトーレフェラガモのショルダーバッグのミニバッグです。ウエストポーチにもなる仕様かと思います。小ぶりながらもマチがあるので使い勝手が良いです。内側はかなりの傷みの為安く出品致します。ヴィンテージ品になりますので、ご配慮いただきご検討をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/rebellion83178.html
http://narcologia.ru/goods/recycling763214.html
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