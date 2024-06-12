nicole lee ニコルリー　ハンドバッグ　クロコ型押し　23つ111

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【NICOLELEE USAニコルリー レザーハンドバッグ クロコ型押し】ニューヨークブランドNICOLELEEニコルリーの、ハンドバッグになります。正規店にて購入致しました。未使用になります。色々な型押しがパッチワークされたクールなデザインです。■サイズ■タテ:約26.5cmヨコ:約33cmマチ:約14cm持ち手:約43cm☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆*:.。..。.:*☆☆*:.。..。.:*☆*:*☆..。.:*☆*:※あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。800