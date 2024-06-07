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ルイヴィトン　Louis Vuitton ダミエ ハンドバッグ　トートバッグ
商品番号 J50345618529
商品名

ルイヴィトン　Louis Vuitton ダミエ ハンドバッグ　トートバッグ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 52,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LouisVuitton（ルイヴィトン）ダミエハンドバッグ　トートバッグ正規店で購入後、箱に入れて保管しておりました。使用しないため出品いたします。新品未使用になりますが、素人保管のため気にならない方のみご購入ください(^^)◎柄ダミエ・エベヌ◎メインカラーダークブラウン•ベージュ系◎付属品箱、ショルダーストラップ、クロシェット、カデナ、キー、取扱説明書、メッセージカード◎サイズ　およそになります。ご参考ください。高さ:23センチ横:38センチマチ:14センチ即購入OK質問等ありましたらコメントください(o^^o)
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