ルイヴィトン　Louis Vuitton ダミエ ハンドバッグ　トートバッグ

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商品詳細
LouisVuitton（ルイヴィトン）ダミエハンドバッグ トートバッグ正規店で購入後、箱に入れて保管しておりました。使用しないため出品いたします。新品未使用になりますが、素人保管のため気にならない方のみご購入ください(^^)◎柄ダミエ・エベヌ◎メインカラーダークブラウン•ベージュ系◎付属品箱、ショルダーストラップ、クロシェット、カデナ、キー、取扱説明書、メッセージカード◎サイズ およそになります。ご参考ください。高さ:23センチ横:38センチマチ:14センチ即購入OK質問等ありましたらコメントください(o^^o)
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