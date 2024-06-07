週末セール　ペンダントトップ　k18 海外品　刻印有

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商品詳細
材質···K18(18金)カラー···ゴールド20年前に海外にて購入した商品になります。職人さんの手作り商品になります。同じデザインを見た事がありません。かなり大きめです。#アクセサリー#海外#k18#750ペンダントトップ#金
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