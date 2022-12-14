【即発送】1足 Pitsole ピットソール Mサイズ(25~26cm)

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コメントなしでの即購入可能です。関東近郊にお住まいの方は最短で翌日お受け取り可能です。【商品の概要】メーカー:BACCHUSバッカス商品名:Pitsoleピットソールサイズ:M(25~26cm)定価:6,578円状態:新品未開封、2023年9月公式サイトにて購入【発送】・ご購入後、最短当日、遅くとも24時間以内に匿名配送にて発送いたします。・OPP袋などで簡易的な防水処理を行い、封筒または箱に入れて発送いたします。リサイクル梱包材を使用する可能性がありますので予めご了承ください。#ピットソール#Pitsole#ダイエット#インソール#その他【即発送】1足PitsoleピットソールMサイズ(25~26cm)