秋冬セール❗ドリフター ボディバッグ USA製 ワンショルダー

素材...ナイロン,スエードカラー...ブラック種類...その他ショルダーバッグドリフターPLAYPACKプレイパックショルダーバッグワンショルダーボディーバッグです❗ドリフターのリュックの形をそのまま小さくして、ショルダーストラップを１個にした感じのボディバッグ❗強さと耐久性を兼ね備えたパラシュート生地から作られたMadeinUSA、アメリカ製❗職人がひとつひとつハンドメイドで製作しています。全面が大きく開くダブルファスナー式開閉で、内側2箇所、外側1箇所のポケットがついています。コンパクトながらも抜群の収納力。ショルダーは片側が取り外し可能で、左右どちら向きでも背負えるような仕様になっています。色落ちしにくく、撥水性、耐久性の高いコーデュラナイロン素材を使用。底面とフロントにスエード素材をあしらった、しっかりとした作りのバッグ。おおよそのサイズですが、縦34cm×横19cm×マチ10cm、容量6Lボトムのスウェード部分に少々使用感を感じますが、目立ったダメージなく、まだまだ十分活躍させていただけます❗コンパクトに折り畳んでの発送となります。



[ドリフター]DRIFTER ONE SHOULDER ボディバッグ



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