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Christian Dior アクセサリー イヤリング ラインストーン おしゃれ
商品番号 H76367874773
商品名

Christian Dior アクセサリー イヤリング ラインストーン おしゃれ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 3,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たくさんの商品をご覧頂きありがとうございます♪○値段交渉は出来る範囲協力させて頂きます。○コメントお待ちしておりますね♪コメント無しの即購入歓迎してます(^。^)○出品している物は全て鑑定済みで購入しておりますので正規品になります。　　　　　　　△商品情報△ブランド名　　ChristianDiorクリスチャンディオール商品名　　イヤリングラインストーンSランクとなってましたので未使用に近い状態です^○状態は写真の通りになります(^^)○注意点○中古品、自宅保管の商品です。○中古品の為、傷、汚れ破れご了承の程よろしくお願いします。画像に写り込まない、汚れや、プリント写り、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合がありますのでご理解頂いた上でご購入お願いします^_^○全ての商品は大手ブランドショップのブランディアで正規品と鑑定済みの物を購入しております。購入お待ちしています⭐️他にもブランド品を出品しております。見ていって下さいね(o^^o)
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